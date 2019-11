Zuid-Afrikaanse volkeren krijgen geld van rooibos-industrie

De Khoisan, dat is de verzamelnaam voor etnische bevolkingsgroepen uit Zuid-Afrika die vooral in de Kalahariwoestijn leven, zullen worden vergoed door de Zuid-Afrikaanse rooibos-industrie. Meer bepaald krijgen ze een deel van de opbrengsten van de wereldberoemde thee en andere afgeleide producten, goed voor ongeveer 12 miljoen rand (zo’n 700.000 euro) per jaar.

De plant is al eeuwenlang bekend bij de khoisan voor zijn geneeskrachtige eigenschappen. Begin vorige eeuw, toen Zuid-Afrika werd gekolonialiseerd, raakte ze ook bekend bij de blanken en ontstond een heuse industrie. Vrijdag werd een akkoord afgesloten waardoor nu ook de inheemse bevolking van de opbrengsten zal kunnen genieten. Concreet krijgen ze 1,5 procent van de gerealiseerde verkoop.

Volgens de Zuid-Afrikaanse minister voor Milieu, Barbara Creecy, wordt hiermee een onrecht uit het verleden hersteld. Het gaat volgens haar om een “uniek akkoord”.

Bron: Belga