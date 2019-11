Wallonië activeert winteropvangplan

Wallonië heeft gisteren zijn winteropvangplan gelanceerd. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Sociale Actie Christie Morreale. Het plan biedt tot 31 maart extra opvangplaatsen voor kwetsbaren en daklozen. Het plan trekt het aantal beschikbare bedden op van 186 naar 292. “Het gaat om een eerste stap en de capaciteit kan nog verhoogd worden in functie van de noden”, zo zegt woordvoerster Stéphanie Wilmet.

Op zeven plaatsen (Charleroi, Luik, La Louvière, Bergen-Borinage, Namen, Doornik en Verviers) werken openbare en private spelers samen om tijdens de wintermaanden opvangplaatsen te voorzien voor de meest kwetsbaren. In de opvangvoorzieningen is er zowel dag- als nachtopvang, voedselbedeling, toegang tot sanitair, enz… “De opvang is zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 open en is vrij toegankelijk”, klinkt het.

De minister wil wel met de sector rond de tafel zitten om een “reglementair kader” uit te werken om te komen tot een structurele financiering van dagopvang.

bron: Belga