Vietnamese politie voert twee arrestaties uit

De politie in Vietnam heeft twee personen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de mensensmokkel die leidde tot het drama in Essex, waarbij 39 migranten omkwamen in een koelwagen. De twee arrestaties gebeurden in de provincie Ha Tinh, in het centrum van het land. De politie was eerder deze week een onderzoek gestart. Meer details over de verdachten zijn niet bekend. Ze werden opgepakt op verdenking van “het organiseren van illegale migratie”.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in dezelfde zaak vier verdachten opgepakt, onder wie de chauffeur van de koelwagen, afkomstig uit Noord-Ierland.

De lichamen van de 39 migranten werden ontdekt in de nacht van 22 op 23 oktober, in een koelwagen op het industrieterrein van Grays in Essex. Hoe ze zijn omgekomen, is nog niet officieel meegedeeld, maar vermoedelijk stikten de slachtoffers tijdens hun illegale tocht. De koelwagen was in Zeebrugge verscheept met bestemming de haven van Purfleet.

De migranten moeten ook nog officieel geïdentificeerd worden. Aanvankelijk dachten de Britse autoriteiten dat ze afkomstig waren uit China, maar berichten van ongeruste familieleden uit Vietnam doen nu vermoeden dat ze uit dat land gevlucht zijn. Een dna-test moet uitsluitsel brengen.

bron: Belga