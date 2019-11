Turkse inval in Syrië – Start van Turks-Russische patrouilles in het noordoosten van Syrië

Turkse en Russische militairen zijn vrijdag gestart met gezamenlijke patrouilles in het noordoosten van Syrië, en dat na een akkoord dat een einde maakte aan het Ankara-offensief tegen Syrische Koerdische troepen. Dat heeft een correspondent van AFP ter plaatse vastgesteld. De patrouilles begonnen om ongeveer 10.00 uur Belgische tijd in een dorp in de regio Dirbassiyeh. De soldaten, aan boord van een dozijn Turkse en Russische militaire voertuigen, trokken ten oosten van Dirbassiyeh naar een strook van enkele tientallen kilometers, volgens Turkse militaire bronnen.

Het Turkse leger trok op 9 oktober met geallieerde rebellen het noorden van Syrië binnen en begon er een offensief tegen de Koerdische militie YPG, in de ogen van Ankara een terreurorganisatie. Rusland en Turkije kwamen later overeen het grensgebied samen te controleren. Ze gaven YPG 150 uur de tijd om zich uit het gebied terug te trekken. Binnen die termijn was een staakt-het-vuren van kracht.

Bron: Belga