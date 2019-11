Ronde van Polen haalt rugnummer van Bjorg Lambrecht uit wedstrijd

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat Bjorg Lambrecht na een noodlottige val in de Ronde van Polen op 5 augustus om het leven kwam. De organisatie van de rittenkoers brengt vandaag/vrijdag op Allerheiligen hulde aan de verongelukte renner en bevestigt dat uit respect voor Lambrecht het rugnummer 143 niet meer zal worden uitgereikt. “Elke dag koesteren wij de herinnering aan Bjorg Lambrecht. Maar omdat het vandaag Allerheiligen is, vragen wij om alsjeblief voor hem een kaarsje te laten branden, waar je ook gaat. Wij zullen het doen”, stelt de organisatie in een bericht op Twitter. “En we bevestigen officieel dat het nummer 143 nooit meer zal worden gedragen in de Ronde van Polen. Het is #ForBjorg. We zullen altijd aan jou denken.”

Bjorg Lambrecht kwam tijdens de derde etappe van de Ronde van Polen zwaar ten val tegen een betonnen duiker. Hij liep daarbij ernstige inwendige verwondingen op en kreeg een hartstilstand. De renner van Lotto Soudal werd nog gereanimeerd maar stierf korte tijd later in het ziekenhuis. Officieel werd een gescheurde lever hem fataal. Het grote klimtalent werd 22 jaar.

bron: Belga