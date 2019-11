Muziek, poëzie en verhalen op begraafplaatsen in derde van Vlaamse gemeenten

In bijna een op de drie Vlaamse gemeentes dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers de begraafplaats vrijdagavond in “een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen”. Dat gebeurt allemaal in het kader van Reveil, een initiatief dat in 2014 voor het eerst werd georganiseerd als eerbetoon aan enkele vrienden die toen op korte tijd overleden waren. Op zeker 112 begraafplaatsen en speciale plekken zal er vrijdag tussen 17 en 18 uur een “ingetogen performance” zijn. “Je kan Reveil zien als een eerbetoon aan de graven zonder bloem”, zegt oprichter Pieter Deknudt. “Voor veel mensen zijn begraafplaatsen kille plekken, terwijl er zoveel mooie levensverhalen te vinden zijn. Wij willen die kille plaatsen op 1 november omvormen tot warme plaatsen waar mensen samen herinneringen ophalen.”

Voor deze editie hebben onder meer Dana Winner en Rick de Leeuw toegezegd.

Er is ook weer een Reveilboek, met teksten van onder meer Roderik Six, Bart Steenhaut en Siel Verhanneman. Op de verhalenblog werden de afgelopen weken verhalen, gedichten en andere teksten gepost.

bron: Belga