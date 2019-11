Lichaam van vrouw ontdekt in koffer van voertuig in Bouffioulx

Het levenloze lichaam van een vrouw is vrijdagavond ontdekt in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen. Dat bevestigt de brandweer. Het parket van Charleroi is ter plaatste gekomen. Het lichaam werd gevonden in de koffer van Seat, die geparkeerd stond op een oprit. De brandweer en de lokale politie van Châtelet kwamen ter plekke en het voertuig is weg getakeld.

Het parket van Charleroi werd op de hoogte gebracht van de feiten en kwam ook ter plaatse, samen met het labo. Experts onderzoeken de plaats, op zoek naar eventuele aanwijzingen.

bron: Belga