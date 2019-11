Jupiler Pro League – Bevestigt Gent thuisreputatie in topper tegen Standard?

Dit weekend staat speeldag veertien in de hoogste voetbalklasse op het programma. Het is vooral uitkijken naar de topper van zondagavond (18u) tussen AA Gent en Standard, de nummer vier tegen de nummer twee. De Buffalo’s pakten donderdagavond in extremis een punt op het veld van Anderlecht (3-3). Andermaal konden ze dus niet winnen op verplaatsing, maar in eigen huis lieten de troepen van Jess Thorup wel een indrukwekkende 18 op 18 optekenen.

Standard boekte woensdag een logische 2-0 zege boekte tegen Waasland-Beveren en bleef zo in het spoor van leider Club Brugge, dat met een match minder drie punten voorsprong heeft. Blauw-zwart bracht op de midweekspeeldag de lastige verplaatsing naar Zulte Waregem tot een goed einde. Zaterdagavond staan de troepen van Philippe Clement voor een nieuwe West-Vlaamse derby. Dan komt immers KV Kortrijk op bezoek in Jan Breydel.

De Kerels lieten zich deze week in eigen huis verrassen door Eupen. De Oostkantonners haalden het met 1-2 en boekten zo een fraaie 7 op 9, waardoor ze uit de gevarenzone klommen. Zaterdagavond (18u) trapt Eupen de speeldag op gang met een thuiswedstrijd tegen KRC Genk. De kampioen hield op de valreep een punt thuis tegen Antwerp (2-2) maar met een zevende plaats kunnen de Limburgers niet tevreden zijn.

De Great Old trekt zaterdagavond naar Le Canonnier voor een treffen met Moeskroen, dat sinds de zevende speeldag (2-0 tegen Kortrijk) niet meer kon winnen. Na een 3 op 18 zijn Les Hurlus weggezakt naar plaats 9 in de stand.

KV Oostende, ook een team in crisis, gaat zaterdagavond op bezoek bij Sint-Truiden. Tegelijkertijd ontvangt Waasland-Beveren, de voorlaatste in de stand, Zulte Waregem.

Anderlecht neemt het zondagnamiddag (14u30) voor eigen publiek op tegen rode lantaarn Cercle Brugge. De speeldag wordt ’s avonds afgesloten in het AFAS Stadion waar KV Mechelen (ondanks het verlies thuis tegen STVV nog altijd knap derde) Charleroi ontvangt.

Bron: Belga