ATP Parijs – Nadal maakt korte metten met thuisspeler Tsonga

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vrijdag als laatste geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.207.405 euro). De 33-jarige Spanjaard, ook het tweede reekshoofd in de Franse hoofdstad, haalde het na één uur en 36 minuten tennis in twee sets (7-6 (7/4) en 6-1) van thuisspeler Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35). Nadal treft in de halve eindstrijd de Canadees Denis Shapovalov (ATP 28), die eerder op de avond een einde maakte aan de Masters-kansen van de Franse hoop Gaël Monfils (ATP 13). Shapovalov haalde het met twee maal 6-2. Het wordt de tweede ontmoeting tussen Nadal en Shapovalov. De Canadees won twee jaar geleden op de Canadian Masters, Nadal haalde het vorig jaar in Rome.

In de andere halve finale treft nummer één van de wereld Novak Djokovic de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27).

Wat er ook gebeurt in Parijs, Djokovic is al zeker dat hij maandag zijn eerste plaats op de ATP-ranking verliest aan Rafael Nadal. De Serviër verliest immers nog de punten van zijn Masters-deelname van vorig jaar. Nadal van zijn kant was daar afwezig door een blessure. Als Nadal het toernooi in Parijs wint – hij deed er nog nooit beter dan een verloren finale in 2007 – is hij nu zelfs al zeker het jaar af te sluiten als nummer één van de wereld.

