Adam Blythe hangt zijn fiets aan de haak

De Britse wielrenner Adam Blythe heeft vanmorgen op Instagram aangekondigd te stoppen met wielrennen. De dertigjarige Blythe kwam het voorbije seizoen uit voor Lotto Soudal, na eerder ook al voor het Belgische WorldTour-team te hebben gereden in de jaren 2009-2011. “Ik heb veel verhalen meegemaakt en heel veel mooie herinneringen”, legde Blythe uit in een lange post op sociale media. “Maar ik heb de sport ook zien veranderen de laatste jaren. De offers werden voor een prof steeds groter om te blijven meedoen op topniveau. Met dat in gedachten, is het nu de hoogste tijd om een stap opzij te doen. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn vrouw en drie kinderen, terwijl ik mij focus op andere dingen die ik voor de sport kan doen. Ik hou van wielrennen en kan mij niet voorstellen om niet deel uit te maken van de sport, op welke manier dan ook. Ik kijk uit naar het zoeken van nieuwe kansen die op mijn pad komen.”

Blyte won in zijn carrière onder meer de RideLondon Classic (2014), het Brits kampioenschap op de weg (2016), de Elfstedenronde (2018), de Memorial Frank Vandenbroucke (2012), de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen (2010) en twee etappes en het eindklassement in het Circuit Franco-Belge (2010).

Hij begon zijn profcarrière in de zomer van 2009 als stagiair bij Silence-Lotto. Nadien bleef hij twee jaar bij opvolger Omega Pharma-Lotto (2010-2011). Vervolgens volgden passages bij BMC (2012-2013), NFTO (2014), Orica-GreenEdge (2015), Tinkoff (2016), Aqua Blue Sport (2017-2018) en opnieuw Lotto Soudal (2019). Zijn laatste wedstrijd was vorige maand Parijs-Tours, waarin hij opgaf.

