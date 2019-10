Minder Belgen overwegen elektrische auto te kopen

Slechts 25% van de Belgen overweegt nog een elektrische wagen te kopen, tegenover 35% ruim twee jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van consultancybedrijf Roland Berger in 17 landen, waarover L’Echo bericht. De Belg doet het zo duidelijk slechter dan het gemiddelde.

“Tweeënhalf jaar geleden zei 35% van de Belgen dat hij bereid was om een elektrische wagen te kopen, tegenover 25% vandaag”, klinkt het bij Roland Berger. De Belg bevindt zich dus duidelijk onder het gemiddelde van 40 procent in de 17 landen die die in de studie zijn opgenomen.

Van de 1.074 Belgen die Roland Berger ondervroeg, vindt 60% de elektrische auto’s te duur, terwijl 35 procent meent dat er te weinig oplaadinfrastructuur is. Volgens 35% is de autonomie van de wagens te laag.

3.700 wagens per jaar

België telt slechts 1,4 oplaadstations per 100 kilometer. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er 29,3 per 100 kilometer, in China 8,3.

“Deze industrie zal zichzelf volledig moeten heruitvinden. Alle actoren moeten zich mobiliseren om te zien in welke richting we uitgaan en hoe snel het nodig is om zich aan te passen”, aldus het consultancybedrijf nog.

In 2018 werden amper 3.700 elektrische wagens ingeschreven in ons land.