Zeven politiemensen ontwapend na aanwijzingen van radicalisering

Sinds de dodelijke steekpartij van 3 oktober in een politieprefectuur in Parijs zijn al zeven politiemensen “ontwapend” na tekenen van radicalisering. Dit heeft politieprefect Didier Lallement bekendgemaakt. Lallement vertelde een parlementaire onderzoekscommissie dat hij op 7 oktober in in een nota al zijn diensten had gevraagd aanwijzingen van radicalisering systematisch te signaleren. Dit gebeurde tot nu toe 33 keer.

Zeven agenten zijn “ontwapend”. Lallement heeft de algemene directie van de politie ook om drie schorsingen gevraagd waarvan één er effectief kwam.

Bij de dodelijke steekpartij in de politieprefectuur van Parijs heeft een man die belast was met het onderhoud van de informatica bij de directie van de inlichtingendienst vier agenten doodgestoken. Volgens een intern rapport van zijn dienst heeft hij tegenover sommige van zijn collega’s de aanslag op het satirisch blad Charlie Hebdo in 2015 verrechtvaardigd.

