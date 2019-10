Seattle Sounders mogen om MLS Cup strijden

De Seattle Sounders hebben zich als eerste team geplaatst voor de MLS Cup, de finalewedstrijd in de Amerikaanse Major League Soccer.

In de finale van de Western Conference won Seattle dinsdagavond met 1-3 bij Los Angeles FC. De Colombiaan Eduard Atuesta bracht de Californiërs op voorsprong maar nog voor het half uur leidden de bezoekers na treffers van de Peruviaan Raul Ruidiaz en de Uruguayaan Nicolas Lodeiro. Halfweg de tweede periode legde Ruidiaz met zijn tweede treffer de eindstand vast.

Seattle, de MLS-kampioen van 2016, neemt het in de MLS Cup op 10 november op tegen titelverdediger Atlanta United of Toronto FC, de ploeg van ex-Rode Duivel Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo. Die teams treffen elkaar woensdagavond in Atlanta in de finale van de Eastern Conference.

bron: Belga