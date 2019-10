Libanese president belast Hariri met lopende zaken

De Libanese president Michel Aoun heeft ontslagnemend premier Saad Hariri belast met lopende zaken, totdat er een nieuwe regering gevormd wordt. Dat heeft het presidentieel paleis in een mededeling laten weten. Dinsdag kondigde Hariri in een televisietoespraak zijn ontslag aan, omdat hij “in een doodlopend straatje was terechtgekomen”. In Libanon wordt al twee weken geprotesteerd tegen de regering en haar aanpak van de economische crisis.

In een korte mededeling aanvaardt president Aoun woensdag Hariri’s ontslag. Hij zegt aan de regering gevraagd te hebben “de lopende zaken te blijven beheren tot de vorming van een nieuwe regering”.

Woensdag lijkt de rust te zijn teruggekeerd op de straten van Libanon, waar betogers het grootste deel van de wegblokkades op vraag van het leger hebben verwijderd. Toch is het aftreden van Hariri slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de eisen van de betogers. Zij willen alle politieke leiders die ze als incompetent en corrupt beschouwen, van het toneel zien verdwijnen.

Bron: Belga