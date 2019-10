Kortrijk meet aantal bezoekers via gsm-signaal

De stad Kortrijk meet sinds kort het aantal bezoekers van hun stad door middel van hun gsm-signaal. Provider Proximus meet de verschillende signalen van mensen die niet wonen, werken of studeren in het stadscentrum en verkoopt de gegevens door aan Kortrijk. Dinsdag werden de eerste resultaten voorgesteld. De privacycommissie gaf een positief advies over het project. Kortrijk werkt samen met Proximus om te meten hoeveel mensen hun stad bezoeken. Daarvoor betaalt de stad jaarlijks 40.000 euro aan de provider om de gegevens die verzameld zijn te kopen. Van elke persoon die minder dan twaalf keer per maand in het stadscentrum wordt gezien, worden de gegevens gemeten. Mensen die wonen, werken of studeren in Kortrijk worden dus niet meegeteld. Het is de bedoeling om de gegevens te gebruiken om de economie en het toerisme in de stad naar een hoger niveau te tillen.

Vanaf nu worden er elke drie maanden cijfers uitgebracht. De privacycommissie gaf een gunstig advies voor het project, omdat het gaat om anonieme gegevens. Dinsdag werden de eerste cijfers voorgesteld van de maanden juni, juli en augustus. In totaal kreeg Kortrijk 1.799.336 bezoekers over de vloer, met ongeveer 19.558 bezoekers per dag. Vooral vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen. Het grootste aantal bezoekers waren Belgen. Zo’n 76 procent van de nationale bezoekers zijn West-Vlamingen. Bij de buitenlandse bezoekers staan de Fransen op één met 46,70 procent. Daarop volgen de Nederlanders met 14,10 procent.

De stad wil in de toekomst de gegevens van Proximus combineren met data van Visa- en Bancontactgebruik. “Zo kunnen we zien waar mensen hun geld spenderen en op welke sectoren we moeten inzetten”, aldus schepen van Economie Arne Vandendriessche. Ook dat plan werd goedgekeurd door de privacycommissie.

“Het gaat hier om tendensen en niet om persoonlijke gegevens. We zullen nooit zien wat een persoon uitgeeft in een bepaalde winkel. We zien wel hoeveel geld er algemeen wordt gespendeerd per sector. Die gegevens willen we ter beschikking stellen van ketens en investeerders. Daarmee geven we geen persoonlijke gegevens door maar opnieuw enkel tendensen net zoals de cijfers die we dinsdag hebben voorgesteld aan het grote publiek”, aldus schepen Vandendriessche.

bron: Belga