Jupiler Pro League – Leider Club Brugge blijft foutloos op verplaatsing, Genk pakt in extremis een punt

Club Brugge heeft woensdagavond op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 (rust: 0-1) gewonnen op bezoek bij Zulte Waregem. De competitieleider stond bij de rust aan de Gaverbeek 0-1 voor na een doelpunt van David Okereke, zijn tweede in evenveel wedstrijden na een droogte van elf weken. Het doelpunt kwam tot stand na een potje eentijdsvoetbal in de lucht van de Bruggelingen, via Eder Balanta en Ruud Vormer – de negende assist voor de Brugse aanvoerder – werd Okereke aangespeeld, die knap afwerkte. De uit de Italiaanse tweede klasse overgekomen Nigeriaan had voor de rust altijd een tweede keer moeten scoren, maar faalde oog in oog met Essevee-doelman Sammy Bossut. Zo bleef Zulte Waregem in leven en vlak na de kampwissel werd er al een stevig waarschuwingsschot afgevoerd, toen de gelijkmaker van Gianni Bruno wegens buitenspel werd afgekeurd. Pas diep in de toegevoegde tijd nam invaller Mbaye Diagne met de 0-2 de laatste twijfels weg.

Voor Zulte Waregem was het de tweede thuisnederlaag van het seizoen, de Bruggelingen blijven buitenshuis foutloos. Na twaalf wedstrijden staan er dertig punten op de teller, drie meer dan eerste achtervolger Standard, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft. Standard zat na drie minuten al op rozen tegen Waasland-Beveren na een knappe treffer van Mehdi Carcela, waarna de Rouches de partij controleerden, maar vergaten de score verder uit te diepen. In de toegevoegde tijd zorgde invaller Obbi Oulare toch nog voor de 2-0. Waasland-Beveren blijft zo voorlaatste.

Racing Genk wist tegen Antwerp pas diep in de blessuretijd een 2-2 gelijkspel af te dwingen. Genk wist op voorhand dat het voor eigen publiek een lastige avond zou beleven tegen een gedreven Antwerp, dat vorig weekend opnieuw kon aanknopen met de zege. Na zeven minuten was het dan ook al raak voor The Great Old, toen Didier Lamkel Zé in één tijd een voorzet van Buta kon afwerken. Het werd helemaal penibel voor de landskampioen toen Ivo Rodrigues er vlak na de pauze 0-2 van maakte. De Genkse topschutter Ally Samatta deed met zijn zesde competitietreffer van het seizoen, de eerste sinds eind augustus, de hoop weer oplaaien, goudhaantje Sander Berge deed nadien de rest: 2-2. Zuur voor Antwerp, dat bij de gelijkmaker al met een man minder stond na een tweede keer geel voor Rodrigues. Antwerp is vijfde met 21 punten, Genk zevende met één punt minder.

KV Mechelen is na dertien speeldagen de derde in de stand, maar liep tegen STVV wel tegen een verrassende 1-2 thuisnederlaag aan. Na 36 minuten klom de thuisploeg op voorsprong via William Togui, in het slot van de wedstrijd lieten Yohan Boli en Yuma Suzuki een onverwachte Limburgse zege optekenen. STVV nestelt zich zo wat comfortabeler in de middenmoot.

RSC Anderlecht en AA Gent sluiten donderdag de speeldag af. Paars-wit verloor na de trainerswissel nog niet, maar vrijdag werd op het veld van Eupen wel slechts 0-0 gelijkgespeeld na een wel erg magere prestatie. Paars-wit hoopt op een reactie tegen de vierde in de stand.

Gent sprokkelde zijn 21 punten wel hoofdzakelijk voor eigen publiek. Buitenshuis kon het dit seizoen nog niet één keer winnen. Het lukte de Buffalo’s ook zondag niet. Op het veld van Sint-Truiden bleef het 0-0. Voor Gent-draaischijf Sven Kums wordt het geen terugkeer naar het Lotto Park. De middenvelder wordt door Anderlecht uitgeleend aan Gent en is niet speelgerechtigd tegen zijn broodheer. De thuisploeg zat Adrien Trebel deze week dan weer geblesseerd uitvallen.

bron: Belga