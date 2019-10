Belgen in het buitenland – Topper tussen Napoli en Atalanta, met invallers Mertens en Castagne, eindigt onbeslist

Op de tiende speeldag in de Italiaanse Serie A moest Napoli, met Dries Mertens op de bank, in eigen huis aan de bak tegen Atalanta. Het duel tussen de nummers vier en drie in de stand draaide woensdag uit op een 2-2 gelijkspel. De Napolitanen blijven zo op drie punten van de top drie. Als AS Roma woensdagavond wint op het veld van Udinese, kan het over Napoli wippen naar de vierde plaats in het klassement. Napoli startte furieus met een dubbele kans in de openingsminuten: een kopbal van Kalidou Koulibaly op een corner werd gepareerd door doelman Pierluigi Gollini en niet veel later mikte Arkadiusz Milik een schot te centraal. Na een kwartier vond een flankvoorzet van Jose Callejon het hoofd van Nikola Maksimovic en stond het 1-0. Vijf minuten later kopte Milik nog tegen de paal. Vier minuten voor rust penetreerde Atalanta met knap samenspel door de Napolitaanse rangen en schoof Remo Freuler de gelijkmaker door de benen van een balende doelman Alex Meret. Ondanks het overwicht ging de thuisploeg met een 1-1 richting kleedkamers.

Enkele minuten na rust liet Mario Pasalic een grote kans liggen om Napoli op achterstand te zetten: het sein voor Napoli-coach Carlo Ancelotti om goudhaantje Dries Mertens in de strijd te gooien. In de 68e minuut spatte een vrije trap van Milik uiteen op de dwarsligger. Een minuutje later mocht Timothy Castagne invallen voor de bezoekers. Even nadien werd Milik diep gestuurd door Fabian Ruiz; de Pool omspeelde doelman Gollini en deponeerde de bal netjes in doel. Maar het venijn zat in de staart: in minuut 86 zette een splijtende pass van Rafael Toloi Josip Ilicic alleen voor de doelman. De Sloveen werkte koelbloedig af. In blessuretijd miste diezelfde Ilicic nog de winning goal: het bleef 2-2. Atalanta mist zo de kans om – zij het voorlopig – naast Juve op de tweede plaats te komen in de stand.

