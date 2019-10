VIDEO. AKELIG! Camera filmt hoe ‘geest van meisje’ rondloopt in café

Een café-uitbater schrok zich een hoedje toen hij de bewakingsbeelden in zijn pub bekeek. Daarop is te zien hoe de ‘geest van een meisje’ binnenwandelt. Het is niet de eerste keer dat er spookachtige zaken gebeuren in de bewuste kroeg.

Het griezelige tafereel speelde zich vorige week woensdag af in café Lamb and Lion in de Engelse stad York. Café-uitbater Lee Smith (32) keek rond 10.30u ’s morgens op de bewakingsbeelden om te kijken of zijn collega Molly klaar was met het dekken van de tafels voor het ontbijt.

Vreemd gevoel

Plots zag hij in de deuropening de contouren van een meisje dat binnenwandelde. “Ik viel achterover van verbazing. Ik dacht: ‘Wat is dát in godsnaam?’”, vertelde hij aan Mirror UK. Hij riep Molly bij zich en toonde haar de beelden. “Ook zij wist niet wat ze zag. Ze vertelde me dat ze dacht dat ik op datzelfde moment achter haar stond, want ze voelde iemand achter haar. Ik geloof niet in geesten, maar bij zulke beelden kan je bijna niet anders”, klinkt het.

Behekste kroeg

Het is niet de eerste keer dat er onverklaarbare zaken gebeuren in de bewuste pub. “Toen ik er werkte als portier zag ik hoe de deuren vaak een voor een sloten. Dat gebeurde een of twee keer per nacht” en “Altijd al gedacht dat die kroeg behekst was”, luidt het onder meer.