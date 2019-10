Deze opmerkelijke scène uit ‘Joker’ stond niet in het script

Joaquin Phoenix heeft met zijn vertolking van de Joker in de gelijknamige film voor een van de meest memorabele prestaties acteerprestaties van het jaar gezorgd. Ook op de set wist Phoenix te verbazen door verschillende scènes te improviseren. Zo ook die waarin hij een koelkast leeghaalt en erin kruipt.

In de prequel op de Batman-saga wordt de ontstaansgeschiedenis van de slechterik Joker uit de doeken gedaan. Volgens cameraregisseur Lawrence Sher heeft Phoenix daarbij heel wat geïmproviseerd. Een scène waarbij hij dat deed, was dus de koelkastscène. “We hadden geen idee dat hij in de koelkast zou klimmen”, aldus Lawrence volgens RTL. “Ik weet nog dat ik me afvroeg wat hij aan het doen was. Klom hij nou echt in de koelkast? Het was net zo leuk als bizar om naar te kijken.”

Dansje

En dat was niet de eerste keer dat Phoenix het heft in eigen handen nam. Regisseur Todd Philips (bekend van ‘The Hangover’) gaf eerder al toe dat het dansje van de Joker ook is bedacht door de acteur. Eigenlijk had hij in de spiegel tegen zichzelf moeten praten. Toen dit niet helemaal werkte, kreeg de acteur de vrijheid om zelf iets te bedenken. Velen tippen hem als topfavoriet op de oscar voor beste acteur.