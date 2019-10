BIZAR. Vrouw verliest geheugen en herinneringen tijdens bevalling

Het lijkt wel een filmscenario: het Amerikaanse echtpaar Steve en Camre Curto zijn al tien jaar bij elkaar, maar daar kan Camre zich na haar bevalling niks meer van herinneren. Ze verloor daarbij namelijk haar geheugen.

Steve zocht een manier om zijn vrouw al haar herinneringen terug te geven over hun relatie. Als oplossing schreef hij een boek dat uitkwam op de dag dat het koppel vier jaar getrouwd was. Onder de naam But I Know I Love You omschrijft hij hun liefdesverhaal vanaf het begin. Hoewel Camre het leuk vindt om het boek te lezen, kan ze zich niets herinneren van wat er in het boek beschreven staat.

Beroerte

Camre’s zwangerschap verliep goed, tot ze rond de 33 weken opeens constant moest overgeven. Haar keel zwol op, waardoor de jonge vrouw moeite had met ademhalen. Steve bracht Camre snel naar het ziekenhuis, maar de toestand van zijn vrouw ging heel snel achteruit.

Camre kreeg een spoedbevalling en de artsen konden hun zoontje Gavin gelukkig gezond ter wereld brengen, maar Camre kreeg een catastrofale beroerte die beide kanten van haar hersenen trof. Zowel haar lange- als kortetermijngeheugen werden hierdoor aangetast, waardoor ze zich niets meer kan herinneren van voor de bevalling. Volgens de dokters is dit fenomeen erg zeldzaam.

“Toen ze uit haar coma kwam, klopte er iets niet”, zegt Steve. “Ze had geen idee wie ze was of dat ze net was bevallen. Ze wist niet wie ik was, of wie haar ouders waren… Ik woonde eigenlijk in het ziekenhuis. Ze willen dat het kind na de geboorte een band met de moeder aangaat, maar dat kon niet, dus deed ik alle voedingen en aanrakingen met hem.”

Twee baby’s

Volgens Steve leek het alsof hij niet één, maar twee baby’s in huis had. Want hoewel Camre fysiek in orde was, wist ze eenvoudige dingen niet meer uit te voeren. Zo vergat ze zich elke dag om aan te kleden en haar tanden te poetsen.

Tijdens de eerste maanden van het herstel leefde Camre bij haar ouders en Gavin in het huis bij Steve. Tijdens een van de eerste nachten dat Steve en Camre samen op de bank zaten, zei Camre tegen hem: “Ik weet niet wie je bent, maar ik weet dat ik van je hou.” Dat is wat Steve altijd is bijgebleven. “Het was de onzichtbare kracht achter alles.”

Na de geboorte lag Camre dertig dagen in het ziekenhuis. Ook zoontje Gavin lag in het ziekenhuis vanwege zijn vroeggeboorte. Uiteindelijk duurde dat 36 dagen. De twee zijn fysiek nu zo goed als in orde. Mentaal is het zwaar, maar Camre laat zich niet kisten: “Mijn man en zoon slepen mij erdoorheen. Elke keer als ik Gavin en Steve zie, moet ik van binnen en buiten lachen. De liefde van familie is wat het allerbelangrijkste is en wat mij er elke dag doorheen sleept. Ik vertel mijzelf elke dag dat alles goed komt en ik ga door.”