Troepen worden in het kader van de ‘ontvlechting’ teruggetrokken in Oost-Oekraïne

In Oost-Oekraïne, meer bepaald in de regio Loehansk, zijn de strijdende partijen begonnen met terugtrekking van hun troepen. Zowel het leger als de pro-Russische separatisten schoten vandaag witte en groene seinraketten af in de richting van Solote, zo bevestigden zowel het Oekraïense leger als de separatisten. Hiermee kwamen ze overeen hun troepen terug te trekken tot ongeveer een kilometer van de frontlinie. Het proces, dat ‘ontvlechting’ wordt genoemd, wordt gemonitord door waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE). Al in juni trokken de troepen van beide partijen zich terug in het dorp Stanyzja Luhanska. Eerder was de Oekraïense president Volodimir Zelenski naar Solote gereisd. Nationalisten hadden gedreigd om legerposities in te nemen met gewapende vrijwilligers in geval van terugtrekking van het leger.

Sommige activisten zijn terughoudend om troepen terug te trekken omdat ze vrezen dat de gevechten, die al meer dan vijf jaar aan de gang zijn, dan tevergeefs konden geweest zijn. De nationalisten willen ook voorkomen dat de betwiste regio Donbass een speciale status krijgt.

In het conflict dat sinds 2014 duurt, zijn volgens de schattingen van de VN ongeveer 13.000 mensen omgekomen. De terugtrekking van troepen in de dorpen Solote en Petriwske in de regio van Donetsk is een voorwaarde voor een mogelijke top van de Oekraïense president Zelenski met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron willen ook bemiddelen bij de bijeenkomst. De top zou mogelijk in november kunnen plaatsvinden, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev.

