Kandidatuur van actievoerder Joshua Wong voor verkiezingen in Hongkong geweigerd

De prodemocratische actievoerder Joshua Wong zal niet deelnemen aan de komende districtraadsverkiezingen in Hongkong. Wong, een van de boegbeelden van de protestbeweging, zegt dat zijn kandidatuur geweigerd werd. Uit een document dat Wong op Twitter publiceerde, blijkt dat rechter Laura Aron zijn kandidatuur dinsdagmorgen ongeldig heeft verklaard. In de motivering wordt de actievoerder onder meer verweten te streven naar “zelfbeschikking” voor de semi-autonome regio in China. Voorafgaand aan de beslissing werd Wong drie keer door medewerkers van de verkiezingscommissie ondervraagd, onder meer over zijn standpunt over onafhankelijkheid voor Hongkong.

Wong beweert de enige kandidaat te zijn die niet zal mogen deelnemen aan de verkiezingen. In een persbericht veroordeelt hij “de politieke onderzoeken en selecties door de regering”, waardoor hij “het recht om zich verkiesbaar te stellen” niet kan uitoefenen. Op Twitter spreekt hij ook over “manipulatie van de verkiezingen door Peking via politieke censuur en screening”.

Een woordvoerder van de regering in Hongkong verdedigt in een reactie de beslissing van de rechtbank. Zelfbeschikking “of het steunen van de onafhankelijkheid van Hongkong is niet in overeenstemming met de grondwettelijke en juridische status” van de regio, zo klinkt het.

Wong werd bekend in 2014, als leider van de “paraplubeweging”, die gedurende twee maanden tienduizenden actievoerders op straat bracht. Hij speelt ook een belangrijke rol bij het huidige protest in de regio. De actievoerder beklemtoont dat hij geen voorstander is van onafhankelijkheid, maar dat hij wel pleit voor het behoud van de “één land, twee systemen”-benadering, die in 1997 beloofd werd bij Britse overdracht van het gebied aan China.

