Belgen in het buitenland – Lukaku helpt Inter bij Brescia aan zege en leidersplaats

Inter Milaan heeft dinsdag op de tiende speeldag van de Italiaanse Serie A met 1-2 gewonnen bij Brescia. Rode Duivel Romelu Lukaku wist opnieuw te scoren voor de Milanezen, zijn zevende competitietreffer al dit seizoen. Lautaro Martinez (23.) opende op aangeven van De Vrij de score, het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam echter van Lukaku (63.) middenin de tweede helft. Hij maakte eerst zelf een actie op rechts, sneed dan naar binnen en krulde vervolgens prachtig met links de 0-2 in doel van op een twintigtal meter. Milan Skriniar (76.) maakte even later nog een owngoal waardoor Brescia weer in de wedstrijd kwam, maar Inter kon de drie punten toch vasthouden.

Met 25 punten is Inter voorlopig leider, en zet zo Juventus (23) onder druk. Dat kan de eerste plaats opnieuw overnemen als het woensdag thuis wint van Genoa. Brescia blijft achttiende met zeven punten.

bron: Belga