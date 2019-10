Enkele duikers die zich aan het klaarmaken waren om het water in te gaan in Australië, hebben op beeld kunnen vastleggen hoe een witte haai op zijn rug zwemt. Normaal gezien zwemmen de dieren nooit op hun rug, tenzij ze in een soort van staat van verlamming willen belanden. Het filmpje is dus heel uitzonderlijk. Het is nog steeds niet duidelijk waarom haaien dit gedrag vertonen.