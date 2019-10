Het internet viert zijn vijftigste verjaardag

Het internet is vandaag exact 50 jaar oud. Op 29 oktober 1969 maakten twee computers in Californië op 500 kilometers van elkaar een verbinding, wat beschouwd wordt als het begin van het internet.

De start van het internet ging gepaard met een crash. Informaticastudent Charles S. Kline wilde een boodschap van een computer van de University of California in Los Angeles (UCLA) over het Arpanet, de voorloper van het internet, versturen naar een computer van het Stanford Research Institute 500 kilometer verder. Hij wilde ‘LOGIN’ sturen, maar na twee letters viel het systeem uit. Pas een uur later werd de boodschap alsnog volledig doorgestuurd.

Jaar van de maanlanding

Terwijl de maandlanding enkele maanden eerder live op televisie te zien was, was er weinig aandacht voor de historische gebeurtenis aan de UCLA. Zelfs de betrokken onderzoekers beseften de draagwijdte van hun realisatie niet. “We wisten dat we een belangrijke nieuwe technologie ontwikkelden, waarvan we verwachtten dat ze van pas zou komen voor een deel van de bevolking, maar we hadden geen idee hoe betekenisvol de gebeurtenis wel was”, zei de overste van Kline, Leonard Kleinrock, er later over.

Jaren verstreken voor het internet het dagelijkse leven van mensen zou beïnvloeden. Toen in 1971 voor het eerst een e-mail verstuurd werd, bestond het Arpanet nog maar uit 15 knooppunten. Twee jaar later kwamen de eerste verbindingen met computers buiten de VS tot stand, met name in Oslo en Londen. Nog eens tien jaar later werd de kwaliteit van de verbindingen beter dankzij het TCP-IP-protocol. Daarbij worden gegevens in kleine pakketjes opgedeeld om te verzenden.

World Wide Web

Tot het begin van de jaren negentig kwamen de grootste innovaties in de ontwikkeling van het internet uit de Verenigde Staten, maar de eerste belangrijke toepassing van het internet, het ‘World Wide Web’, werd in Europa uitgevonden. De Britse wetenschapper Tim Berners-Lee kwam er in 1991 mee op de proppen. Eerst waren er nog ingewikkelde commando’s nodig om internetpagina’s te raadplegen, maar in 1994 werd het een pak eenvoudiger dankzij de grafische browser Mosaic. Dankzij de browser konden volgens weer Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook groot worden.