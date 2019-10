Gebouw ingestort in Bergen

In Bergen, Henegouwen, is een gebouw ingestort. Volgens de brandweer van Bergen zijn daarbij gewonden gevallen. Op Twitter wordt geschreven dat er tot nu toe één dode is gevallen, maar dat kon nog niet bevestigd worden.

Het gebouw stortte rond 13u in in de Rue des Juifs in Bergen. De kranten van SudInfo schrijven dat het om een woning zou gaan die gedeeltelijk is ingestort. Er zouden verschillende mensen onder het puin liggen. Een van hen zou de hulpdiensten nog hebben kunnen bellen en gezegd hebben: “Haal me hier alsjeblieft weg”. De lokale brandweer onderzoekt momenteel het puin.

Probleem met stabiliteit