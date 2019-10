Voka hekelt dat onzekerheid voor bedrijven blijft aanslepen

Werkgeversorganisatie Voka is opgelucht dat een harde brexit op 31 oktober is vermeden, maar is minder gelukkig met het feit dat de onzekerheid voor de Vlaamse bedrijven blijft aanslepen. “Dankzij de ‘flextension’ of ‘flexibele verlenging’ van de deadline tot 31 januari 2020 is het ergste scenario, met de grootste negatieve impact voor onze bedrijven, gelukkig geweken”, zegt Voka. “Maar de onzekerheid blijft en het risico op een harde brexit is nog steeds niet geweken.”

De Europese Unie heeft de Britten drie maanden extra (tot 31/1/2020) de tijd gegeven om een uitstap uit de EU te regelen. Het gaat om een flexibele verlenging: als de Britten er nog voor die datum uitgeraken, kunnen ze de EU al eerder verlaten met een onderhandeld akkoord.

Voka is blij dat er wat ademruimte wordt gecreëerd. “Hopelijk zorgt die voor een politieke en economisch gedragen oplossing omtrent de brexit, zodat onze ondernemers zich ook meer kunnen richten op de andere uitdagingen waar zij voor staan.” De werkgeversorganisatie waarschuwt wel dat zelfs met een terugtrekkingsakkoord, er een negatieve impact zal zijn voor de bedrijven in Vlaanderen. “De Britten verlaten op termijn immers nog steeds de EU waardoor we niet meer op dezelfde gemakkelijke manier zaken zullen kunnen doen als vandaag.” Een goed akkoord over de toekomstige handelsrelaties is dan ook van groot belang.

Bron: Belga