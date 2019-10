Universiteit Antwerpen getroffen door cyberaanval, maar “geen gegevens gestolen”

De Universiteit Antwerpen is zaterdag getroffen door een cyberaanval die enkele systemen heeft platgelegd, maar er zouden geen gegevens ontvreemd zijn. Dat meldt Gazet Van Antwerpen en de universiteit bevestigt het nieuws. “De databaseservers zijn niet geraakt en onze website en leerplatform zijn nog online”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Het had veel erger kunnen zijn.” De aanval zou zijn gebeurd door middel van ransomware die documenten aanvalt en van naam verandert. “Onder meer ons mediaplatform, waar we video’s van lessen plaatsen voor studenten die bijvoorbeeld ziek waren, ligt plat”, zegt De Meyer. “Ook enkele andere interne systemen, zoals het mailingsysteem waarmee we nieuwsbrieven versturen, zijn getroffen. Het betaalsysteem in onze studentenrestaurants werkte ook even niet, maar intussen is dat verholpen.” De studentenrestaurants bleven maandagochtend dicht, maar ’s middags gaan ze wel weer open.

De universiteit bracht na de aanval het federale centrum voor cybersecurity op de hoogte en zal ook klacht indienen bij de politie. Aan het personeel is gevraagd om de eigen computers na te kijken of die al dan niet getroffen zijn.

bron: Belga