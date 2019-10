China tekent beleidslijnen uit tijdens grote politieke meeting

In China is de plenaire vergadering van start gegaan van het Centraal Comité, het hoogste orgaan van het land. De Chinese leiders zetten tijdens die vergadering achter gesloten deuren het beleid uit van het komende jaar en zelfs verder. Het is de vierde keer dat het comité, dat bestaat uit 370 personen, bijeenkomt sinds het congres van de Communistische Partij in 2017, waarop Xi Jinpings ambtstermijn als president werd verlengd. De meeting vindt nog tot donderdag plaats achter gesloten deuren. Normaal gezien zal staatsagentschap Xinhua achteraf een officieel overzicht publiceren van wat besproken is.

De belangrijkste beleidslijnen worden er besproken, zoals China’s komende vijfjarenplan voor economische en sociale ontwikkeling. Ook dwingende kwesties, zoals de democratiebeweging in Hongkong en de handelsoorlog met de VS, staan op de agenda.

De plenaire vergaderingen zijn de op een na belangrijkste vergaderingen van de Chinese leiding. De belangrijkste zijn de partijcongressen, die om de vijf jaar plaatsvinden.

Plenaires komen ongeveer een keer per jaar voor. De tijd tussen deze en de vorige, in februari 2018, is abnormaal lang. Dat voedde speculatie over politieke onenigheid bij China’s belangrijkste leiders.

bron: Belga