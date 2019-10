Rusland twijfelt aan Amerikaanse operatie

Het Russische ministerie van Defensie heeft vandaag bewijzen gevraagd voor de Amerikaanse operatie die geleid heeft tot de dood van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi. De verschillende betrokken partijen beschikken over tegenstrijdige details, aldus woordvoerder Igor Konasjenkov in een mededeling van het ministerie. Er zijn geen overtuigende bewijzen dat de VS in de door Rusland gecontroleerde zone in Syrië een dergelijke operatie hebben uitgevoerd, aldus het ministerie.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder op de dag verklaard dat al-Baghdadi bij een Amerikaanse raid om het leven was gekomen. De VS bevestigden dat vliegtuigen het door Rusland gecontroleerde luchtruim hadden betreden.

Het ministerie van de Defensie meldt vandaag echter dat er gisteren of de afgelopen dagen geen luchtaanvallen door de VS of door de door de VS geleide internationale alliantie tegen IS werden uitgevoerd in Idlib. Rusland heeft in de regio niet enkel troepen, maar volgt de situatie ook op via satellietbeelden. Gisteren nog verspreidde het ministerie van Defensie satellietfoto’s van Amerikanen die olie zouden smokkelen uit Syrië.

Ook stelt Rusland zich vragen bij het feit dat al-Baghdadi zich verschanste in een regio die in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida). “Deze organisatie heeft steeds zonder aarzelen IS-strijders gedood, aangezien zij belangrijke rivalen zijn in de strijd om de controle van Syrië”, klinkt het. Ook moeten de VS dus bewijzen leveren dat IS-leden veilig in Idlib konden verblijven.

Tot slot benadrukt het Russische ministerie dat de dood van de IS-leider weinig betekent, omdat IS in Syrië sinds 2018 erg verzwakt is. De Amerikaanse verklaring heeft geen invloed op de situatie in Syrië en het gevaar is niet verdwenen, aangezien veel terroristen nog steeds in de regio verblijven, klinkt het in de mededeling.

Bron: Belga