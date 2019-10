Jupiler Pro League – STVV en AA Gent verwennen fans niet met brilscore

STVV en AA Gent hebben zondag 0-0 gelijkgespeeld op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s grepen zo naast een eerste uitzege van het seizoen in de competitie. Het team van Jess Thorup, dat Wolfsburg woensdag thuis op 2-2 hield in de Europa League, dreigde na vijf minuten een eerste keer via Kvilitaia. Het afstandsschot van de Georgiër ging net over het doel van STVV-doelman Schmidt. Op het halfuur vloog een trap van Boli aan de overzijde naast de kruising.

Na een flauwe eerste helft kwam AA Gent gretig uit de kleedkamer. Odjidja rukte op, waarna David Schmidt tot een knappe save dwong. Even later pakte Kvilitaia uit met een omhaal, de Japanse doelman van de Limburgers bracht redding. Op hoekschop kopte Plastun net naast. De thuisploeg reageerde met een kopbal van Suzuki die eveneens niet binnen het doelkader belandde.

Invaller Depoitre kreeg dé kans op de 0-1 na balverlies van Janssens. De spits van AA Gent aarzelde echter te lang en kon Schmidt ook niet in twee keer verschalken. In het slot was STVV nog dichtbij de winnende treffer. Kaminski redde de meubelen op een kopbal van Boli. Een schicht van De Bruyn ging over het doel van de AA Gent-goalie, het laatste wapenfeit in deze match.

AA Gent is derde in de stand met 21 punten, op zes punten van leider Club Brugge en op drie punten van Standard (dat een match meer speelde). STVV is met 12 punten terug te vinden op de twaalfde plaats.

bron: Belga