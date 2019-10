Iraakse inlichtingendienst wist al-Baghdadi te lokaliseren

De verblijfplaats van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi werd ontdekt door medewerkers van de Iraakse inlichtingendienst. Dat zegt het Iraakse leger vandaag in een mededeling. De inlichtingendienst van Irak had een speciaal team opgericht dat zich een jaar lang bezighield met het opsporen van de IS-leider. Zij wisten uiteindelijk zijn verblijfplaats in het noordwesten van Syrië te achterhalen. “Als gevolg daarvan hebben de Amerikaanse soldaten in coördinatie met de Iraakse inlichtingendienst een militaire operatie uitgevoerd die leidde tot de eliminatie van al-Baghdadi”, zo zegt het Iraakse leger.

Tijdens de persconferentie waarin de operatie tegen al-Baghdadi werd bevestigd, had Trump onder meer Irak bedankt voor zijn medewerking.

De militaire actie tegen de IS-leider vond plaats in het dorp Barisha in provincie Idlib, niet ver van de Turks-Syrische grens.

Bron: Belga