Honderdtal mensen op witte mars voor 17-jarige die door politie werd doodgereden

Een honderdtal in het wit geklede mensen heeft zich deze namiddag verzameld op het Brusselse De Brouckèreplein voor een mars voor de 17-jarige Mehdi, die in augustus werd doodgereden door een politiewagen. De familie van de jongeman, die de optocht organiseerde, had opgeroepen tot een vreedzame bijeenkomst. “Mijn broer was jong en onschuldig” zei de broer van Mehdi enkele dagen geleden. “We willen niet dat zijn dood beschouwd wordt als een simpel fait divers. Mehdi is op een brutale manier om het leven gekomen en we willen de waarheid kennen over zijn dood. Tot nu toe hebben we geen uitleg gekregen. We willen gerechtigheid voor hem, hij is veel te vroeg vertrokken en verdiende dit niet. Heel wat mensen worden voor zware feiten veroordeeld zonder dat ze gedood worden. Het is onrechtvaardig dat Mehdi wel gedood werd, opzettelijk of niet.”

De jongeman kwam om het leven in de nacht van 20 op 21 augustus. Volgens het parket was de Brusselse politie die avond bezig met een controleactie op de Kunstberg en wou ze Mehdi daarbij controleren. De jongeman zou op de vlucht geslagen zijn, via de Ravensteinstraat en de Ravensteingalerij. Toen hij vervolgens Kantersteen wou oversteken, werd hij aangereden door een voertuig van de anti-agressiebrigade dat op weg was naar een andere interventie.

Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de familie heeft zich burgerlijke partij gesteld. In het onderzoek wordt onder meer bekeken of de anti-agressiebrigade in code 3 reed, met sirene en zwaailichten. De versies daarover lopen immers uiteen.

bron: Belga