Bosbranden Californië – Al meer dan 12.000 hectare verwoest, 180.000 mensen moeten huizen verlaten

Zowat 180.000 mensen ten noorden van San Francisco hebben het bevel gekregen om hun huizen te verlaten door de brand “Kincade Fire”. Dat heeft de sheriff van Sonoma County gemeld. In de regio heeft het vuur al meer dan 12.000 hectare land verwoest. Volgens de brandweer van Californië was de brand, die woensdagavond ontstond, zondagochtend nog maar voor 10 procent onder controle, mede door de weersomstandigheden.

“Het is de grootste evacuatie die de sheriff van Sonoma County zich kan herinneren”, aldus het kantoor van de sheriff op Twitter. Zondagochtend werd de evacuatie gelast van de zones net ten noorden van de stad Santa Rosa, en later werd ook de noordelijke helft van de stad geëvacueerd.

Verschillende opvangcentra zijn ondertussen volzet, en in Santa Rosa moest een van de centra sluiten omdat het zich in de evacuatiezone bevond, aldus lokale televisiezender ABC7. Daarnaast werd een ziekenhuis in de stad geëvacueerd, en werden de gevangenen van de North County Detention Facility naar een andere instelling overgebracht.

De autoriteiten nemen voldoende voorzorgsmaatregelen, nadat een jaar geleden bij de brand “Camp Fire” 86 doden vielen in het noorden van Californië. En in Santa Rosa werden in 2017 nog meer dan 1.400 gebouwen verwoest door de “Tubbs Fire”.

Het vuur verspreidt zich in zuidelijke richting, geholpen door erg droog weer en rukwinden tot 130 kilometer per uur. En ook volgende week wordt nog droog weer verwacht.

Meer naar het zuiden is het vuur ondertussen aangekomen bij de Carquinez Bridge, die Contra Costa County en Vallejo verbindt. Ook daar is de evacuatie van inwoners van start gegaan.

Zowat 3.000 brandweerlieden werden ontplooid om het vuur te bestrijden.

Bron: Belga