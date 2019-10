Leider IS sterft bij militaire operatie VS in Syrië

Aboe Bakr al-Baghdadi, de leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), is gedood bij een militaire operatie die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump zondag bevestigd.

Al-Baghdadi bracht zichzelf om het leven tijdens een gerichte militaire actie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië, zo deelde Trump mee tijdens een persconferentie. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan het complex waar hij verbleef, in de provincie Idlib. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij nam daarbij ook drie kinderen mee in de dood.

Het lichaam van al-Baghdadi was verminkt, maar test hebben uitgewezen dat het wel degelijk om de IS-leider gaat, aldus nog Trump. Volgens de president stierf de IS-leider “jankend, huilend en schreeuwend” en “als een hond, als een lafaard”. Er werd voorts “een groot aantal” van al-Baghdadi’s strijders gedood. Aan Amerikaanse zijde vielen er geen dodelijke slachtoffers bij de operatie.

Samenwerking met Koerden, Turkije en Syrië

Volgens de Amerikaanse president waren de VS al enkele weken op de hoogte van de verblijfplaats van de terreurleider. Er waren eerder al operaties gepland, maar die werden geschrapt. De meeste leden van het Congres werden evenwel niet op de hoogte gebracht van de plannen, want “Washington lekt zoals nooit voorheen”, verklaarde de president nog.

Trump dankte ook Rusland, Turkije, Syrië, Irak en de Koerden voor hun hulp bij de operatie. Het Turkse ministerie van Defensie liet weten dat het informatie met de VS had uitgewisseld voor de operatie. Ook Masloem Abdi, de Koerdische leider van de Syrische Democratische Krachten (SDF), maakte op Twitter melding van een samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Al-Baghdadi was de IS-leider die in juni 2014 in een moskee in de Noord-Iraakse stad Mosoel tot de oprichting van het Kalifaat had uitgeroepen. Hij werd de voorbije jaren al meermaals onterecht dood verklaard. Maar op 29 april was nog een videoboodschap van hem opgedoken, waarin hij zijn aanhangers opriep om de strijd voort te zetten.