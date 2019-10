Zieke Elton John geeft forfait voor optreden in de VS

De Britse rockster Elton John heeft een voor zaterdag voorzien concert in de Amerikaanse stad Indianapolis moeten afzeggen wegens ziekte. Dit heeft de Britse krant Daily Mirror op gezag van de organisatoren gemeld. De 72-jarige Elton John is aan een uitgebreide afscheidstournee bezig en zou vandaag/zaterdag aantreden in het Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis. Maar hij moest dit concert wegens ziekte afzeggen en doet op 26 maart volgend jaar een nieuwe poging om daar op te treden.

Wat er met de rocker precies aan de hand is, is onduidelijk.

Vrijdag overleed zijn schoonmoeder Gladys Furnish, aldus de Mirror.

bron: Belga