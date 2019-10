Rusland beschuldigt VS van grootschalige oliediefstal in Syrië

Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben de Amerikaanse troepen in Syrië zich schuldig gemaakt aan de diefstal van grote hoeveelheden olie. De Amerikanen hebben de olie naar andere landen gesmokkeld, zo zegt generaal-majoor Igor Konasjenkov, de woordvoerder van Defensie. Moskou heeft ook satellietfoto’s gepubliceerd, waaruit zou moeten blijken dat er een grootschalige smokkel van Syrische olie plaatsvond. Daarop is te zien hoe onder het toeziend oog van Amerikaanse soldaten de olie via tankwagens naar het buitenland wordt gebracht. Er worden ook private militaire bedrijven ingezet.

De Verenigde Staten hadden eerder gezegd dat ze een beperkte militaire aanwezigheid in Syrië voorzien, om de jihadistische groep Islamitische Staat (IS) en “andere destabiliserende actoren” de toegang tot olie-inkomsten te ontzeggen. Volgens Amerikaanse mediaberichten beschouwt Washington ook de Syrische regering als een “destabiliserende actor”.

Maar Rusland ziet het regime in Damascus dan weer als een bondgenoot en spreekt over Amerikaans “staatsbanditisme”. De bodemrijkdommen achterhouden voor het Syrische volk, gaat in tegen het Amerikaanse en het internationale recht, zegt Konasjenkov. Hij beklemtoont ook dat de oliewinning ingaat tegen de sancties die de VS zelf aan Syrië hebben opgelegd.

Nog volgens Konasjenkov levert de “illegale handel” de VS elke maand ongeveer 30 miljoen dollar op.

Bron: Belga