Red Panthers grijpen naast olympisch ticket na dramatische nederlaag tegen China

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van komend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio. In de terugwedstrijd van de barrages verloren de Red Panthers met 0-2 van China, nadat ze gisteren de heenwedstrijd al met dezelfde cijfers hadden gewonnen. Shoot-outs werden dus beslissend en daarin trok China nipt met 2-1 aan het langste eind.

Het zag er nochtans lange tijd erg goed uit voor de Red Panthers, die in hun tweede wedstrijd in evenveel dagen in Changzhou vrij vlot standhielden tegen China, dat onder druk stond om minstens twee keer te scoren. Enkele minuten voor het einde van het vierde kwart liep het toch nog fout voor de Panthers. Peng scoorde met een strafbal de 1-0 en nog geen minuut later was daar al de tweede treffer, een owngoal van Alix Gerniers. De shoot-outs werden pas helemaal een drama, toen daarin enkel de achttienjarige Ballenghien kon scoren. Thuisspeelster Li klopte nadien Aisling D’Hooghe om de beslissende 2-1 op het bord te zetten.

Geen tweede olympische deelname dus voor de Panthers. In 2012 werden ze in Londen elfde. Vier jaar geleden grepen de Panthers eveneens op een haar na naast een ticket voor Rio 2016. Van de kwalificatie voor Tokio had de Belgische federatie dan ook een prioriteit gemaakt. De loting voor hun kwalificatiewedstrijd was de Belgen alvast niet ongunstig gezind. Met mogelijke tegenstanders als Spanje (FIH 7), Ierland (FIH 8) en India (FIH 9) in de pot, hadden de Belgen het slechter kunnen treffen. Na de 2-0 van gisteren leek de kwalificatie al zo goed als binnen, maar door een dramatisch wedstrijdslot ligt die olympische droom een dag later aan diggelen.

Bron: Belga