Proximus League – Union verslaat tien Lommelaars en blijft in race voor periodetitel

Union heeft zaterdag op de twaalfde speeldag van de Proximus League met 2-1 gewonnen van Lommel, dat het laatste halfuur met tien moest afwerken. De Brusselaars blijven dankzij die zege in aanmerking komen voor de eerste periode, waarin na dit weekend nog twee speeldagen volgen. Jonathan Hendrickx (37.) bracht Lommel op voorsprong vanop de stip, maar na de pauze keerde Union de rollen om. Romain Ferber (49.) maakte gelijk, zeven minuten later stond de thuisploeg al op voorsprong met dank aan Serge Tabekou. Op het uur pakte Scott Bitsindou twee keer geel in één minuut. De Limburgers werkten het laatste halfuur met tien af.

In het klassement springt Union over Virton, dat zondag nog Roeselare ontvangt, naar de derde plaats. Met nog twee wedstrijden te gaan telt Union drie punten minder dan leider OH Leuven. Volgende week trekt Union naar Leuven en kan het op gelijke hoogte komen met de huidige nummer één. Lommel blijft laatste met zeven punten.

bron: Belga