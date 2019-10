F1 – GP van Mexico – Tweede pole voor Max Verstappen, Valtteri Bottas crasht

Max Verstappen (Red Bull) start zondag in Mexico City vanop de pole aan de achttiende Grote Prijs Formule 1 van het seizoen. De 22-jarige Nederlander reed op de Autodromo Hermanos Rodriguez een snelste rondje in 1:14.758 en was daarmee 266 duizendsten sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) en de Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) mogen hun bolides op de tweede rij parkeren. Hamiltons Finse ploegmaat Valtteri Bottas crashte in de muur. Hij had voordien wel nog de zesde tijd neergezet, maar zal zondag wellicht uit de pitt moeten starten.

Bottas is tweede in het kampioenschap, op 64 punten van Hamilton, die zich zondag van zijn zesde wereldtitel kan verzekeren. Hij moet daarvoor veertien punten meer scoren dan Bottas.

Voor Verstappen, de voorbije twee jaar winnaar in Mexico, is het de tweede pole in zijn carrière. Eerder dit seizoen was hij ook de snelste in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Hongarije.

bron: Belga