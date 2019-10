Zico Waeytens (28) hangt fiets aan de haak

Zico Waeytens zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij vandaag bekend in een bericht op Twitter. “Als kleine jongen was het mijn droom een professionele atleet te worden. Die droom heb ik acht, negen jaar kunnen beleven. Ik ben zo trots op wat ik heb verwezenlijkt. Ik wil mijn ouders, broer en iedereen die mij tijdens mijn carrière heeft gesteund bedanken”, aldus Waeytens.

De West-Vlaming zette zijn eerste stappen in het profpeloton in 2012 bij Topsport Vlaanderen. Daarna droeg hij het shirt van Giant-Alpecin en opvolger Sunweb (2015-2017), Veranda’s Willems (2018) en Cofidis (2019).

Zijn mooiste zege behaalde Waeytens in 2016 toen hij in Tongeren de snelste was in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour. Voor Giant-Alpecin startte Waeytens twee keer in de Ronde van Spanje (in 2015 en 2016). Dit seizoen was zijn beste uitslag een vijfde plaats in de GP La Marseillaise begin februari.

Bron: Belga