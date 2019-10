Red Panthers zetten belangrijke stap richting Olympische Spelen

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 12) hebben vandaag in het Chinese Changzhou de heenwedstrijd in de barrages om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio met 0-2 (rust: 0-1) gewonnen van China (FIH 10). Jill Boon opende al na twee minuten de score voor de Red Panthers, in het slot werd het nog 0-2 via een afgeweken schot van Stephanie Vanden Borre na een strafcorner. In het tweede duel verdedigen ze zaterdag die 0-2 overwinning. Als na dat beslissende duel de stand nog in evenwicht is, beslissen shootouts over olympische deelname.

De Red Panthers staan dicht bij een tweede olympische deelname. In 2012 werden ze in Londen elfde. Vier jaar geleden grepen de Panthers op een haar na naast een ticket voor Rio 2016. Van de kwalificatie voor Tokio maakte de Belgische federatie dan ook een prioriteit. De loting voor hun kwalificatiewedstrijd was de Belgen alvast niet ongunstig gezind. Met mogelijke tegenstanders als Spanje (FIH 7), Ierland (FIH 8) en India (FIH 9) in de pot, hadden de Belgen het slechter kunnen treffen.

Vooraf werden de kansen tegen China of fiftyfifty ingeschat. “Favoriet zijn we niet, maar we hebben vertrouwen”, klonk het bij het vertrek van de Belgen. “We kennen onze tegenstander al een tijdje.” Sinds de Belgen op de Spelen in Londen 0-0 gelijkspeelden tegen China, werd er tegen het land intussen zes keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren.

Bron: Belga