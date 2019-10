Kroonprinses Elisabeth: “Het land kan op mij rekenen”

“Het land kan op mij rekenen.” Op die manier besloot kroonprinses Elisabeth vandaag haar toespraak in de Troonzaal van het koninklijk paleis, waar haar achttiende verjaardag werd gevierd. Nu de prinses meerderjarig is geworden, kan ze ook daadwerkelijk haar vader, koning Filip, rechtstreeks opvolgen als staatshoofd, als dat nodig zou zijn. Elisabeth zou dan de eerste Koningin der Belgen worden. “De afgelopen achttien jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Achttien worden is een overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij voel ik alleen maar dankbaarheid”, zei prinses Elisabeth.

De prinses bedankte haar familie, haar leerkrachten, en toonde zich ook gelukkig dat het Prinses Elisabethziekenhuis, waarmee ze “een speciale band” heeft, aanwezig is met enkele patiënten. Ook bedankte ze de jongeren die net als haar hun achttiende verjaardag vieren dit jaar voor de boodschap die ze deze voormiddag kwamen brengen, en voor alle andere getuigenissen. “Ze geven blijk van een erg heldere kijk op de zaken en stralen ook heel wat wijsheid uit. Ik deel jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.”

De jonge Hertogin van Brabant zei dat ze de stap naar achttien jaar “met veel optimisme” zet. “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen – en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.”

“Het land kan op mij rekenen”, besloot prinses Elisabeth, in het Nederlands en dan in het Frans.

