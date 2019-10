Jupiler Pro League – Anderlecht blijft op 0-0 steken bij Eupen

Anderlecht is vrijdag niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel op bezoek bij Eupen in de openingsmatch van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Na een 6 op 6 blijkt er toch nog veel zand in de Brusselse motor te zitten. Frank Vercauteren kon niet rekenen op sterkhouder Nacer Chadli, die een spierblessure opliep. Na een kansarm wedstrijdbegin hield Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge zijn ex-team van een doelpunt. Met een knappe save duwde hij een kopbal van Bolingi tegen de lat.

In het begin van de tweede helft ging een hard schot van diezelfde Bolingi nipt over. Paars-wit maakte te weinig tempo en was te slordig om de Oostkantonners in de problemen te brengen. Bolingi bediende Bautista met het hoofd, de poging van de Spanjaard kon Van Crombrugge niet verontrusten. Dat gold in het slot eveneens voor een slappe kopbal van Cools. Ook op een afstandsschot van Schouterden moest de Anderlecht-doelman nog in actie komen, zijn ploegmaats slaagden er aan de overkant niet in onrust te zaaien. Integendeel, het was Eupen dat nog het meest dreigde met een knal van Embalo, in de herneming besloot ook Ebrahimi op Van Crombrugge. De supporters bleven dan ook verstoken van een doelpunt, voor de vierde keer dit seizoen eindigde een wedstrijd van Anderlecht op 0-0.

Anderlecht is in de stand elfde met 13 punten. Eupen is met drie punten minder op de veertiende stek terug te vinden.

bron: Belga