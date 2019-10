Gele hesjes plannen voettocht naar drielandenpunt in Vaals

De gele hesjes plannen een voettocht naar het drielandenpunt in de Nederlandse gemeente Vaals, waar Belgische, Nederlandse en Duitse actievoerders op 23 november zullen verzamelen. De actie start in België op 16 november in Namen, waarna de gele hesjes in etappes richting Vaals trekken. De gele hesjes bestaan één jaar en willen dat met een voettocht naar Vaals in de kijker zetten. De Belgische deelnemers vertrekken op 16 november in Namen om een week later aan het drielandenpunt te arriveren. Het precieze traject van de gele hesjes is nog niet bekend, maar het zou wel de bedoeling zijn om onderweg op verschillende plaatsen actie te voeren.

Het drielandenpunt is symbolisch gekozen, omdat de situatie in België, Nederland en Duitsland volgens de gele hesjes gelijkaardig is. “De invulling van de actie zal wel verschillend zijn, maar we zitten allemaal in dezelfde boot van besparingen en bezuinigingen”, zegt actievoerder Theo Mewis. “We willen aantonen dat we een Europese beweging zijn. De gele hesjes nemen het initiatief, maar iedereen is vrij om aan te sluiten.”

De gele hesjes kijken met argusogen naar zowel de vorming van de federale regering als naar de start van de nieuwe Europese Commissie. “Jobs kunnen niet verdwijnen zonder dat er eerst een andere gelijkwaardige job voor in de plaats komt. Zo niet dreigt er armoede en komen nog meer mensen in onzekerheid”, klinkt het in een persbericht. “Arbeid is een grondrecht. ‘Jobs, jobs, jobs’ zeggen alle politici, maar van de 300.000 mensen die leven van voedselpakketten heeft 12 procent een job.”

In aanloop naar de voettocht worden al enkele acties georganiseerd. Een handvol gele hesjes heeft vandaag actiegevoerd bij Punch Powertrain en Tenneco in Sint-Truiden. Vorige week was er ook een actie in Gent om het boerenprotest in Nederland te steunen. Volgende week staat er nog een actie bij Bekaert in Kortrijk op het programma.

bron: Belga