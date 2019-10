Akkoord tussen regering en separatisten over machtsverdeling in zuiden van Jemen

De Jeminitische regering en de separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC) hebben een akkoord gesloten over de verdeling van de macht in het zuiden van het land. Dat hebben bronnen binnen de twee partijen laten weten. Het akkoord kwam er onder auspiciën van Saoedi-Arabië en wordt ten laatste komende dinsdag 29 oktober ondertekend. De STC ijvert voor de afscheiding van het zuiden van Jemen. Voor de samenvoeging in 1990 bestond het land uit twee staten met de havenstad Aden als hoofdstad van het zuidelijke deel. De separatisten zijn sinds enkele maanden aan een opmars bezig en hebben de controle verworven over Aden, dat eigenlijk als tijdelijke hoofdstad fungeerde voor de internationaal erkende regering van president Abd Rabbo Mansour al-Hadi. Krachtens het akkoord kan die regering, in ballingschap in Riyad, nu naar Aden terugkeren. In de regering komen wel ministers van de STC.

De twee partijen voerden onderhandelingen in het Saoedische Jeddah.

Het conflict zorgde de laatste tijd voor sterke spanningen tussen de Golfstaten Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Terwijl Riyad de de regering van president Abd Rabbo Mansour al-Hadi steunt, werden de troepen van de STC opgeleid door de VAE.

Beide Golfstaten strijden in Jemen eigenlijk samen tegen de Houthi-rebellen. Die veroverden in 2014 grote delen in het noorden van Jemen en verdreven de regering uit de hoofdstad Sanaa. De regering riep daarop Aden uit tot tijdelijke hoofdstad. Saoedi-Arabië en de VAE zien in de Houthi’s een bondgenoot van hun erfvijand Iran. In het zuiden van Jemen streven de Golfstaten echter verschillende belangen na.

De burgeroorlog in Jemen heeft volgens de Verenigde Naties gezorgd voor de ergste humanitaire crisis ter wereld.

Bron: Belga