Kroonprinses Elisabeth viert achttiende verjaardag: “Het land kan op mij rekenen”

Kroonprinses Elisabeth heeft vrijdag in het koninklijk paleis in Brussel haar achttiende verjaardag gevierd. “Het land kan op mij rekenen”, besloot prinses Elisabeth haar toespraak. Nu ze meerderjarig is kan ze in principe haar vader, koning Filip, rechtstreeks opvolgen als staatshoofd. Elisabeth zou op dat moment de eerste Koningin der Belgen worden.

De jonge Hertogin van Brabant kreeg tijdens de ceremonie ook het Grootlint van de Leopoldsorde opgespeld, de hoogste onderscheiding in ons land. “Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie. Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen”, zei koning Filip in zijn toespraak.

Ballet

Voor de feestelijkheden in de Troonzaal van het koninklijk paleis was er een gevarieerd muzikaal programma opgesteld. Er was het concert van de Belgische violisten Lorenzo Gatto en Sylvia Huang. Gatto behaalde in 2009 de tweede plaats op de Koningin Elisabethwedstrijd, Huang was laureate in 2019. Ook was er een optreden van de Koninklijke Baletschool Antwerpen, met onder andere acteur Victor Polster van de bekroonde film ‘Girl’, en van Blanche, die ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in 2017. Blanche zong op het einde van de ceremonie een ‘Happy Birthday’ voor prinses Elisabeth.

Toekomst

Nog opmerkelijk waren de vijf getuigenissen van jongeren uit alle hoeken van het land die net als Elisabeth dit jaar achttien worden. “Ik deel jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden”, zei kroonprinses Elisabeth, toen ze zich tot hen richtte in haar toespraak. “Ik geloof in de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.”

De jonge Hertogin van Brabant blikte nog meer vooruit. “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen – en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.” Ze sloot haar toespraak af met de woorden “Het land kan op mij rekenen”, zowel in het Nederlands als in het Frans.