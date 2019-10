Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter heeft ziekenhuis verlaten

Jimmy Carter heeft vandaag het ziekenhuis verlaten. De voormalige president van de Verenigde Staten was er dinsdag opgenomen voor een breuk in het bekken. Die liep hij op na een val in zijn huis. De 95-jarige oud-president werd dinsdag opgenomen na een naar verluidt lichte breuk. Hij was goedgezind en wilde snel weer naar zijn huis in Georgia. Carter mocht vandaag alweer naar huis. “Hij kijkt er naar uit om thuis te herstellen”, aldus het Carter Center. Carter, de eerste Amerikaanse president ooit die de leeftijd van 95 jaar heeft bereikt, maakte op 6 oktober al een val thuis, waarbij hij gewond raakte aan het hoofd. Toch stond de Democraat de volgende dag op een humanitair bouwterrein, met een verband op zijn gezicht dat veertien hechtingen verborg. Ook in mei belandde hij in het ziekenhuis nadat hij zijn heup brak op weg naar een kalkoenenjacht.

Bron: Belga