Champions League – Gaëtan Coucke slikt vier goals: “Het ging soms zo ontzettend snel”

Voor doelman Gaëtan Coucke was de 1-4 nederlaag van woensdag tegen Liverpool een ontnuchtering. Toch was zijn analyse na afloop zeker niet uitsluitend negatief. “Het was een moeilijke match”, blies de Genkse goalie uit. “Als doelman baal je natuurlijk enorm als je al binnen de eerste twee minuten een goal binnenkrijgt. Ik zag die bal niet komen en had geen verhaal. Nadien hadden we op de counter enkele enorme kansen, maar we scoren niet. En na rust waren we kansloos. Het ging soms zo ontzettend snel. We konden niet meer volgen.”

Genk telt na drie duels in de Champions League één puntje, en de komende speeldagen ogen met onder meer uitmatchen in Liverpool en Napels loodzwaar. “Maar dat wil niet zeggen dat we deze campagne opgeven. Ons eerste duel in Salzburg was een grote tegenvaller, maar nadien maakten we progressie. Tegen Napoli pakken we een punt en ook van vandaag kunnen we positieve zaken onthouden. We hebben een groot deel van de wedstrijd vandaag goed in blok gespeeld. We gaan de komende weken nog puntjes sprokkelen waar het kan. Dit Racing Genk weegt zeker niet te licht voor de Champions League.”

Bron: Belga