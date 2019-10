Amerikaanse minister van Defensie wil groter Europees engagement in Golfregio

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft in Brussel nog eens opgeroepen tot een groter militair engagement van de Europese landen in de Golfregio, aan de zijde van de VS. Dit om “te helpen een Iraanse agressie af te schrikken”. “In Saoedi-Arabië blijven we onze partners versterken met bijkomende vliegtuigen, lucht- en raketafweersystemen en andere defensieve troeven”, aldus de minister, tijdens een conferentie in het Brusselse Concert Noble georganiseerd door de Amerikaanse denktank German Marshall Fund. “We manen onze bondgenoten in Europa aan ons voorbeeld te volgen en hun eigen steun te leveren, om te helpen Iraanse agressie af te schrikken, stabiliteit in de regio te promoten en de internationale, op regels beaseerde orde te verdedigen.”

Esper was dinsdag in Saoedi-Arabië, in het kader van een rondreis waarbij hij ook naar Afghanistan en Irak is gegaan. Daarna trok hij naar Brussel. In Riyad sprak hij met de Saoedische koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed over de “strategische samenwerking” tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, na de beslissing van Washington om duizenden soldaten naar het koninkrijk te sturen.

Sinds de unilaterale terugtrekking van de Verenigde Staten uit het akkoord over het nucleaire programma van Iran, zijn de spanningen tussen Washington en Teheran toegenomen. Die spanningen liepen sterk op na de aanval op olie-installaties in Saoedi-Arabië.

bron: Belga